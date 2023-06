A- A+

Recife Motorista de aplicativo é morto a tiros no bairro de São José, na área central do Recife O homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto dentro do próprio veículo

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros no bairro de São José, na área central do Recife, nessa terça-feira (13). O crime ocorreu na rua do Maruim.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homem, de 41 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto dentro do próprio veículo, com ferimentos de arma de fogo.



O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Após perícia criminal e papiloscópica no local do crime, o corpo do motorista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Recife.



Não há informações sobre o que pode ter motivado o homicídio.



A PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado e que outras informações serão repassadas em momento oportuno.

