Violência Recife: motorista de aplicativo é vítima de latrocínio no bairro de Casa Forte Caso ocorreu próximo das 5h20 desta terça-feira (3), na Estrada do Encanamento

O motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, na manhã desta terça-feira (3), na Estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem de 36 anos realizava uma corrida e, após o desembarque da passageira, foi abordado por dois indivíduos, que efetuaram um disparo fatal.

Conforme nota da PMPE, no momento da investida, a vítima tentou evadir o local, quando os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo, atingindo o pescoço do motorista.

O condutor não resistiu ao ferimento e veio a óbito no interior do automóvel, antes da chegada do socorro.

Após o ocorrido, os autores fugiram da cena do crime. Agentes do 11º BPM estão realizando diligências na área com o objetivo de localizar e deter os suspeitos.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PCPE), que está dando prosseguimento às investigações, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso está sendo investigado pela PCPE como homicídio.

