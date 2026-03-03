Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Violência

Recife: motorista de aplicativo é vítima de latrocínio no bairro de Casa Forte

Caso ocorreu próximo das 5h20 desta terça-feira (3), na Estrada do Encanamento

Reportar Erro
Latrocínio do motorista Victor Dantolli foi executado próximo do Empresarial Santa Luzia Latrocínio do motorista Victor Dantolli foi executado próximo do Empresarial Santa Luzia  - Foto: Google Earth/Reprodução

O motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, na manhã desta terça-feira (3), na Estrada do Encanamento, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o homem de 36 anos realizava uma corrida e, após o desembarque da passageira, foi abordado por dois indivíduos, que efetuaram um disparo fatal. 

Conforme nota da PMPE, no momento da investida, a vítima tentou evadir o local, quando os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra o veículo, atingindo o pescoço do motorista. 

O condutor não resistiu ao ferimento e veio a óbito no interior do automóvel, antes da chegada do socorro.

Leia também

• Feminicídio: mulher de 57 anos é encontrada morta em Jaboatão dos Guararapes; companheiro é detido

• Jaboatão: mulher sofre tentativa de feminicídio em escritório; agressor é colega de trabalho

Após o ocorrido, os autores fugiram da cena do crime. Agentes do 11º BPM estão realizando diligências na área com o objetivo de localizar e deter os suspeitos. 

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PCPE), que está dando prosseguimento às investigações, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso está sendo investigado pela PCPE como homicídio. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter