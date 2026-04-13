Recife: motociclista por aplicativo morre em grave acidente entre três veículos na BR-232
Sinistro envolveu uma caminhonete, um carro e uma motocicleta no quilômetro 4 da rodovia na manhã desta segunda-feira (13)
Um acidente entre uma caminhonete, um carro e uma motocicleta matou uma pessoa na manhã desta segunda-feira (13), na BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife.
O sinistro ocorreu por volta das 8h45 da manhã no quilômetro 4 da rodovia, no viaduto do Curado, sentido Abdias de Carvalho.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete não conseguiu frear durante o trânsito e atingiu outros dois veículos, sendo eles um carro e uma motocicleta.
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A moto ficou imprensada entre a caminhonete e um carro. O condutor da moto, que fazia o transporte de passageiro por aplicativo, foi arremessado com o impacto, caiu do viaduto e faleceu no local.
O passageiro da moto conseguiu pular do veículo antes do impacto e teve ferimentos leves, não precisando de atendimento médico.
Outro carro também foi atingido no engavetamento. Os motoristas dos carros e da caminhonete não ficaram feridos. Eles realizaram o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto de Criminalística estiveram no local do acidente. Já a Polícia Civil vai investigar o caso e conduziu o motorista da caminhonete para prestar informações na delegacia.