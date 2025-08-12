A- A+

VIOLÊNCIA Motorista de app é assassinado e encontrado algemado, em Ipojuca Ele teria pedido dinheiro a familiares

O crime que vitimou o motorista de aplicativo Petrônio César de Albuquerque, de 35 anos, aconteceu às margens da PE-009, que dá acesso à praia de Muro Alto, em Ipojuca, Região Metropolitana do Recife. Ele foi assassinado a facadas e encontrado algemado, numa área de mata. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (8).

Poucos metros de onde o corpo foi encontrado, estava o carro do trabalhador, do modelo Renegade. O veículo foi completamente incendiado. As causas da morte ainda são desconhecidas.

De acordo com o site G1 Pernambuco, a esposa de Petrônio, que está grávida, contou que falou com o marido antes de tudo acontecer e que, após acompanhar a geolocalização dele e perceber que o carro estava parado no mesmo lugar há muito tempo, ligou para o motorista, que afirmou que o pneu do carro havia furado e desligou logo em seguida.

“Logo após ele se moveu para outro local em uma estrada fechada. Liguei novamente e ele falou de novo que havia furado o pneu. Questionei 'quantos estepes você tem?'. E ele falou: 'está tudo bem, amor'. Mas a voz [estava] bem calma e aí sabia que estava acontecendo alguma coisa”, contou.

Ao notar que as coisas não iam bem, a mulher fez duas videochamadas para o rapaz, que não atendeu. Na terceira tentativa, ele a atendeu no escuro e ela percebeu que havia uma luz alerta piscando.

“Já devia ser o carro pegando fogo. Esse foi a última vez que vi e falei com o amor da minha vida”, complementou.

Depois de terminar a ligação, ela foi ao local com amigos e familiares. Chegando onde a geolocalização apontava, a polícia já havia encontrado o carro e o corpo.

Ainda segundo o G1, a mulher teria dito que o marido pediu dinheiro para familiares, mas não a ela, que negou a existência de alguma dívida com alguém.

Investigações

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que o caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul como um homicídio consumado e que a vítima também foi encontrada com perfurações de arma de fogo.

"As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do crime", diz o comunicado da instituição.

