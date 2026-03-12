A- A+

Rio de Janeiro Motorista de app é preso por suspeita de estuprar autista em crise que estava a caminho de hospital Vítima tem 29 anos. Crime aconteceu em fevereiro. Imagens de câmeras ajudaram a polícia chegar até ao suspeito

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá prenderam, nesta quarta-feira, o motorista de aplicativo Gabriel Lessa Messa, de 45 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio.

Ele foi detido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça, por suspeita de estuprar uma autista, de 29. O crime aconteceu no último dia 24 de fevereiro, quando a vítima, que tem autismo nível 2, estava em crise e tentava chegar por conta própria a um hospital.

No dia do crime, segundo a delegada Viviane Costa, da Deam de Jacarepaguá, a jovem portava um cordão e um crachá que a identifcava como autista. Após ficar quase uma hora em um ônibus, ela desceu do veículo e prosseguiu a pé.

Em um posto de gasolina, ela foi abordada pelo motorista de aplicativo, que ofereceu uma carona para levá-la até ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ela aceitou e entrou no carro. O suspeito teria desviado do caminho e levou a mulher para a Praia da Reserva, onde a vítima foi estuprada.

"Ele ficou dirigindo um tempo e parou o carro. Eu falei que não queria descer. Mas, ele falou que eu iria me sentir melhor. Ele pegou minha mão e a gente foi para a areia. E ali, ele me machucou", disse X., em um trecho de uma entrevista concedida ao RJTV.

Após o estupro, a jovem foi deixada pelo suspeito no Hospital Lourenço Jorge, onde denunciou o crime e procurou atendimento médico. Em seguida, registrou caso na Polícia Civil. A vítima passou por uma perícia, que constatou a violência sexual. Segundo o RJ TV, o pai da vítima soube o que havia acontecido ao receber uma ligação telefônica.

"Para mim foi uma dor muito grande saber o que tinha acontecido com minha filha. Ele( suspeito) sabia que minha filha era autista. Que estava em surto. E foi abusada", disse, na entrevista.

Após a noiticia do crime, policiais da Deam de Jacarepaguá iniciaram as investigações. Com auxílo de imagens de câmeras de segurança, eles conseguiram chegar até um Nissan prata que estava sendo usado pelo suspeito no dia do crime.

O motorista foi identificado e teve a prisão decretada. Nesta quarta-feira, ele foi localizado e preso, por volta das 19h, na Barra da Tijuca. Segundo a delegada Viviane Costa, Gabriel Lessa Messa vai responder por crime de estupro de vulnerável. De acordo com a polícia, na sede da Deam, em Jacarepaguá, o suspeito optou por ficar calado e não quis prestar depoimento.

Segundo a delegada Viviane Costa, em, caso de condenação, o crime de estupro de vulnerável prevê uma pena que varia de dez a 18 anos de prisão. O motorista deverá passar por uma audiência de custódia nos próximos dias. Na ocasião, um juiz vai decidir ou não pela validade da prisão.

Se a prisão for considerada válida,ele continuará respondendo pelo crime atrás das grades. Caso contrário, ele poderá ser colocado em liberdade.

Veja também