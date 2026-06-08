Motorista de caminhão fica preso às ferragens em colisão com carreta e morre; filho dele é socorrido

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O motorista de um caminhão atingiu a traseira de uma carreta, ficou preso às ferragens e morreu na manhã desta segunda-feira (8), na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O filho dele, que também estava no veículo, ficou ferido e foi socorrido.



O caso aconteceu por volta das 11h, no quilômetro 83 da rodovia, na via sentido Cabo de Santo Agostinho.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pai e filho estavam no caminhão que saiu da pista e colidiu na parte traseira de uma carreta parada fora da rodovia.

Com o impacto da batida, o caminhão tombou e o motorista ficou preso às ferragens, morrendo no local.



Já o filho, de 21 anos, ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Devido ao sinistro, o trânsito está circulando pela faixa da esquerda.



Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML) também foram acionados.

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