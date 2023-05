A- A+

Agreste Motorista de caminhão morre atropelado pelo próprio veículo, na BR-104, em Caruaru A suspeita da PRF é de que o homem estava sem o cinto de segurança no momento em que caiu do veículo

O motorista de um caminhão morreu atropelado pelo próprio veículo, na BR-104, em Caruaru, no Agreste, após perder o controle do automóvel. O acidente ocorreu por volta das 8h desta sexta-feira (12), no km 67 da pista sentido Toritama - Agrestina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão, que não teve nome e idade divulgados, perdeu o controle do veículo, colidiu na mureta e caiu na rodovia.



No momento da queda, o homem acabou sendo atropelado pelo próprio caminhão que dirigia. A suspeita da PRF é de que ele estava sem o cinto de segurança e que um problema mecânico no veículo tenha provocado o acidente.



Ainda segundo a PRF, a vítima chegou a ser encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Além da PRF e dos Bombeiros, a Polícia Militar também esteve na área.

