Mata Sul Caminhão com laranjas tomba na BR-101, motorista morre e carga é saqueada com corpo ainda no veículo Caminhão havia saído de Sergipe e tinha a Capital pernambucana como destino final

O motorista de uma carreta que transportava laranjas morreu após o veículo capotar, no km 186 da BR-101, em Palmares, na Zona da Mata Sul, na madrugada desse domingo (23).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a área e conseguiu retirar o corpo do motorista do local, mas, enquanto os profissionais atuavam, pessoas roubavam as laranjas espalhadas pela via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão havia saído de Sergipe e tinha a Capital pernambucana como destino final.

O veículo não completou uma curva sinuosa e acabou capotando. O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local.

"Suspeita-se de velocidade incompatível", apontou a PRF, sobre a possível causa do acidente.

Parte da carga foi saqueada. Foto: Divulgação/PRF



Os Bombeiros fizeram a limpeza da via, e o caminhão só foi retirado do local por volta das 17h do domingo.

