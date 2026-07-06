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RECIFE Motorista de carreta com carga de gás que tombou é socorrido com suspeita de traumatismo Segundo tenente que atuou na ocorrência, risco de explosão foi descartado

O motorista da carreta com carregamento de gás de cozinha, que tombou nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, na manhã desta segunda-feira (6), foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Restauração (HR) com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).

De acordo com o HR, o homem de 39 anos passou por exames e está fora de perigo. Mais cedo, o tenente Italo Farias, comandante da 1ª Seção de Bombeiros de Incêndio (SBI), havia informado que, apesar de consciente e orientado, o estado de saúde do motorista poderia ser grave devido a suspeita de TCE.

O comandante informou ainda que não houve vazamento de gás e descartou o risco de explosão relacionada aos botijões de gás de cozinha. "Os botijões estão íntegros. A nossa preocupação era com o combustível derramado no chão", explicou.

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Os bombeiros atuaram com líquido gerador de espuma (LGE), substância apolar que se utiliza quando existe combustível na ocorrência.

O tenente Italo Farias, comandante da 1ª Seção de Bombeiros de Incêndio (SBI). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

"Na hora da retirada do restante da carga nós iremos aplicar mais espuma, para evitar qualquer fricção do botijão com o chão que possa vir a gerar alguma fagulha. O botijão de gás de cozinha é uma estrutura muito robusta, com dispositivo de segurança. Então, não vai haver um vazamento facilmente. Teria que haver alguma fratura ou rompimento da estrutura, o que a gente não evidenciou. E, mesmo assim, isso por si só não geraria uma explosão, provavelmente uma atmosfera contaminada que 'poderia' vir a gerar uma explosão", explicou o tenente Italo.

De acordo com o efetivo do local, a medida com o LGE foi adotada para conter um vazamento de combustível da carreta, que poderia causar um incêndio, porém sem relação com os botijões ou o posto de combustível.

A carreta tombou perto de um posto de combustíveis, na interseção da Avenida Militar com a Rua Dr. Ascânio Peixoto. Com o sinistro, um poste e fios da rede de distribuição de energia elétrica da Neoenergia também foram atingidos e quatro viaturas foram encaminhadas para a ocorrência.

A área do sinistro foi isolada e o trânsito ficou congestionado. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) atuam no local para orientar os condutores.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Carreta com carregamento de gás de cozinha tomba nas proximidades da Ponte do Limoeiro, no bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Testemunhas

O frentista Valmir Edvaldo, que estava presente no momento do tombamento, ajudou a socorrer o motorista do veículo.

O profissional disse que o condutor teria perdido o controle do veículo na curva e colidido com um poste, derrubando fios e causando explosões na rede elétrica. Por conta dos danos no sistema de distribuição, o posto de combustíveis ficou sem energia.

"Com certeza ele perdeu o controle do caminhão ao fazer a curva e bateu no poste. Foi uma batida muito forte, por sinal. Teve curto circuito e muitas explosões, por conta da energia. Por um tempo ele ficou dentro da cabine. A nossa preocupação era com a saúde dele, se ele estava preso ou desacordado. Porém, o motorista saiu andando, Graças a Deus, e o nosso gerente o acompanhou até o nosso posto", contou Valmir.

O operador destacou a rapidez da atuação das equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Neoenergia "chegaram muito rápido, e o motorista também foi socorrido rapidamente, graças a Deus. Ele estava consciente, porém reclamando de uma uma forte dor no braço. Parecia ter deslocado", completou o frentista.

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