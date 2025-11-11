A- A+

INCÊNDIO Motorista morre após carreta de combustível tombar e pegar fogo no Cabo O acidente aconteceu na PE-009, conhecida como Rota do Atlântico, no Cabo de Santo Agostinho

O motorista de uma carreta de combustível morreu, na tarde desta terça-feira (11), após o tombamento e incêndio do veículo que conduzia na Rota do Atlântico, em Suape, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Recife (CBMPE), o tombamento da carreta provocou um derramamento de combustível e o início de um incêndio no local.

Foram enviadas três viaturas, sendo uma de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional, do CBMPE para o local.

As chamas foram debeladas, e a situação encontra-se em controle no local.

A única vítima foi o condutor do veículo, que teve o corpo carbonizado.

Responsável pela gestão da via, a Concessionária Rota do Atlântico informou que deslocou, de imediato, equipe de emergência para atender a ocorrência e equipe de operação para apoio no fluxo local.

Segundo a operadora, a rodovia passou a operar em mão dupla entre o Km 36 e o Km 36.6, sentido norte (Porto de Suape-Recife). A Concessionária orientou ainda que os motoristas a sigam as sinalizações na rodovia.

