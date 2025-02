A- A+

Acidente em SP Motorista de carreta que bateu em ônibus com universitários em SP é preso; 12 pessoas morreram Defesa do motorista alegou que ele não fugiu, apenas se escondeu por medo de linchamento

O motorista da carreta que bateu em um ônibus com estudantes universitários foi preso nesta sexta-feira, 21. O acidente ocorreu durante a madrugada, na região de Ribeirão Preto, no interior do Estado de São Paulo, e provocou a morte de 12 pessoas e deixou 21 feridos.



Conforme a Polícia Civil, o condutor foi autuado por fuga do local sem prestar socorro às vítimas, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ao Estadão, a defesa do motorista alegou que ele não fugiu, apenas se escondeu por medo de linchamento. Segundo o advogado Marcos Henrique Coltri, um degrau na pista pode ter contribuído para o acidente.

A colisão aconteceu entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista, em um trecho de pista simples da rodovia Waldir Canevari (SP-355/330). O ônibus levava estudantes da Universidade de Franca (Unifran) para o município de São Joaquim da Barra, onde eles moravam.

Ainda de acordo com Coltri, o motorista ficou em estado de choque após o acidente. "Ele não chegou a ter fraturas, mas ficou bastante ferido e, quando ouviu gritos de 'pega o motorista', se escondeu em um canavial. Fomos até lá e ele foi apresentado à polícia ainda no local do acidente. A polícia entendeu que houve evasão do local do acidente, mas ele estava lá", disse.

O caminhão é uma carreta bi-caçamba e, segundo o advogado, estava atrás de outra carreta da mesma empresa, a J4 Transportes "Não foi uma colisão frontal, mas lateral. A pista é muito estreita e tem um degrau muito grande. Dois veículos de porte passam muito rente um do outro. O motorista disse que acabou caindo no degrau e, ao voltar para a pista, a caçamba atingiu a lateral do ônibus, cortou a lateral toda."

Ainda segundo o defensor, o caminhão havia descarregado em Ouro Verde e retornava para pegar outra carga em Itaú de Minas (MG). "Como a rodovia Fábio Talarico está interditada, os dois caminhões tiveram de seguir por essa via alternativa que é inadequada para tráfego pesado. Tiramos fotos do local. Não tem acostamento e tem um desnível de 30 a 40 centímetros", diz

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345) foi interditada devido a danos na estrutura de uma ponte, no km 63, causados pela chuva. O deslocamento de um talude trincou um dos pilares de sustentação. Obras emergenciais estão sendo realizadas no local. O tráfego entre Franca e São Joaquim da Barra está sendo desviado para rotas alternativas.

Questionado, o DER informa que a rodovia é uma estrada vicinal e está sob jurisdição municipal, não cabendo a manutenção do departamento.

Identificação das vítimas

De acordo com o governo de SP, os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Joaquim da Barra e as equipes trabalham para identificação e liberação para as famílias. O Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) acompanha o caso e dá suporte à equipe do IML no trabalho de identificação. Em nota, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou o acidente e decretou luto oficial de três dias.

Entre as vítimas estão alunos da Universidade de Franca (Unifran). Universidade decretou três dias de luto e suspendeu as aulas nesta sexta.

"A Universidade está priorizando a acolhida de seus alunos e docentes, assim como dos familiares, conforme chegam as informações e confirmações. A Universidade coloca à disposição suporte e atendimento psicológico para sua comunidade acadêmica e todos aqueles diretamente afetados que necessitarem de apoio nesse momento difícil".

