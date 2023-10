A- A+

SÃO CAETANO Motorista de Hilux morre após colidir com carreta carregada de cenouras no Agreste de Pernambuco Pista só foi totalmente liberada na madrugada desta terça-feira (10)

Uma carreta carregada de cenouras colidiu com uma Hilux, na tarde dessa segunda-feira (9), na BR-423, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A colisão matou o motorista de 56 anos do SUV. Ele morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local por volta das 14h20, no quilômetro 21 da rodovia.

"Aos PRFs, o motorista da carreta disse que seguia sentido Garanhuns-São Caetano quando percebeu a Hillux saindo da pista à direita e, ao retornar para faixa de rolamento, invadiu a pista contrária colidindo na lateral da carreta, que acabou tombando", afirmou a PRF, em nota.

O motorista da carreta fez o teste com o etilômetro, e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. Com dores nas costas, ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros a um hospital em São Caetano.

A carreta ficou atravessada e interditou a pista. Por volta das 20h30, um trator abriu um desvio para os veículos passarem pelo local. A rodovia foi liberada às 3h desta terça-feira (10).

