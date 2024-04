A- A+

Jaboatão dos Guararapes Motorista de micro-ônibus envolvido em acidente presta depoimento na Delegacia de Prazeres Homem também é permissionário do veículo da linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, envolvendo no acidente

Presta depoimento, na manhã desta segunda-feira (1º), na Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o motorista do micro-ônibus envolvido no acidente que deixou cinco mortos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura.

O motorista, que não teve o nome e idade divulgados, também é permissionário do veículo da linha 118 - Marcos Freire/Barra de Jangada, envolvido no ocorrido e que atingiu 32 pessoas e deixou 26 internados.

O atropelamento aconteceu na tarde desse domingo (31), na avenida Barreto de Menezes, e atingiu fiéis que participavam da procissão Cristo Vive, realizada pela Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, informações levantadas apontam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo quando descia uma ladeira. Ele teria desviado de veículos, mas atingiu os fiéis.

Segunda a gestão da cidade, as vítimas fatais foram três mulheres, de 66, 53 e 51 anos, e dois homens, de 68 e 52 anos. Os nomes não foram divulgados.

Além disso, 26 pessoas permanecem internadas, sendo nove delas no Hospital da Restauração (HR), sete no Hospital Dom Hélder, uma no Hospital Otávio de Freitas, uma em um hospital particular, seis na UPA da Imbiribeira e dois na UPA do Ibura.



A secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade de Jaboatão levantou que o veículo envolvido está em situação regular, tendo laudo de inspeção técnica veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizada há cinco meses, com validade anual. A documentação do micro-ônibus e do permissionário também estão regulares.

Veja também

MOBILIDADE Sem reajuste desde 2017, CTTU aumenta tarifas de táxis do Recife em 24%