Recife Motorista de ônibus denuncia agressão de passageiro durante viagem no Recife; Polícia investiga Caso aconteceu na manhã dessa quinta-feira (11), dentro de um veículo da linha Rio Doce/Piedade

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um caso de violência contra um motorista de ônibus que afirma ter sido agredido por um passageiro durante viagem no Recife.

O caso aconteceu na manhã dessa quinta-feira (11), dentro de um veículo da linha Rio Doce/Piedade, no momento em que o coletivo passava no bairro do Derby, na área central da Capital.

Em entrevista à TV Guararapes, o motorista, de 56 anos, informou que o homem se pendurou na porta do ônibus em movimento.

O condutor teria parado para o passageiro subir, foi quando uma discussão iniciou, seguida de agressão.

A PCPE informou que o motorista de 56 anos e o passageiro, de 26, foram encaminhados à Central de Plantões da Capital.

Na unidade policial, a ocorrência foi registrada como "vias de fato". Um inquérito policial foi instaurado pela PCPE para apurar todos os fatos.

