A- A+

JABOATÃO Motorista de ônibus é agredido com "capacetadas" por motociclista e garupa após briga no trânsito Profissional ficou inconsciente e foi levado ao HR, de onde já recebeu alta

Um motorista de ônibus da empresa Vera Cruz, que fazia a linha 164 - TI Cajueiro Seco/Marcos Freire, foi agredido durante uma discussão no trânsito, no final da tarde de quarta-feira (10), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O profissional recebeu golpes de capacete e murros.

Com pouco mais de quatro meses na empresa, o motorista teria se envolvido em uma discussão no trânsito com o motociclista e o garupa de uma moto, por volta das 17h30. Os dois acertaram o vidro da janela do ônibus com um capacete, que atingiu a cabeça do motorista.

Em seguida, os dois homens invadiram o ônibus e seguiram as agressões com murros e mais "capacetadas", atingindo o rosto e a cabeça. Os agressores fugiram, com o garupa colocando a mão na placa da moto para esconder a identificação.

O motorista ficou inconsciente, segundo o Sindicato dos Rodoviários, e foi encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Após ser atendido e recobrar a consciência, o profissional recebeu alta do hospital.

A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, a Urbana-PE e a Polícia Civil de Pernambuco para questionar mais informações sobre o caso e aguarda os respectivos retornos.

Veja também

POLÍCIA Homem é assassinado a tiros na Zona Norte do Recife