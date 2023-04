A- A+

VIOLÊNCIA Motorista de ônibus é agredido por homem que não pagou passagem, desmaia e bate veículo em barreira Acidente aconteceu na BR-101, nas imediações do bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife

Um motorista de ônibus desmaiou ao volante após ser agredido com um chute na cabeça por um passageiro que não pagou a tarifa do coletivo.

O profissional perdeu o controle do veículo e colidiu na barreira do acostamento da BR-101, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife, no início da tarde da quarta-feira (5), por onde trafegava quando aconteceu o episódio.

A agressão ocorreu em um ônibus da linha 948 - TI Macaxeira/Arthur Lundgren II, do Consórcio Recife, formado pelas empresas Transcol e Pedrosa.

As primeiras informações indicam que o passageiro pulou a catraca ao embarcar no ônibus para não pagar a tarifa, que custa R$ 5,60. O motorista reclamou do ato e o homem voltou a pular a catraca para desferir um chute na cabeça do rodoviário. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O agressor fugiu do local.

O motorista do coletivo foi levado para a UPA de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, onde passou por exames médicos. Ele passa bem.

Profissional desmaiou após ser agredido com um chute na cabeça (Foto: Divulgação/Sindicato dos Rodoviários)

O Sindicato dos Rodoviários reclamou do que classificou como um "episódio lamentável". "O motorista foi covardemente agredido por exercer seu trabalho. Não vamos tolerar que essa situação permaneça, exigimos das autoridades responsáveis providencias imediatas", disse a entidade.

Algumas horas depois da agressão, no início da noite, rodoviários organizaram um protesto no TI Macaxeira, também na Zona Norte do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ato não chegou a bloquear a pista, mas o trânsito ficou lento já que vários ônibus ficaram parados na BR.

