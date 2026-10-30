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RIO DE JANEIRO Motorista de ônibus morre de infarto ao volante, e engavetamento envolve mais de 20 veículos no Rio Motoristas que passam em São João de Meriti, na altura de Agostinho Porto, devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação da via

Um acidente envolvendo 22 veículos interditou uma pista da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, na altura da Casa do Alemão, nesta sexta-feira (30). A colisão envolveu carros, um caminhão pequeno, ônibus e uma carreta e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, cinco quartéis foram mobilizados para a operação de resgate das vítimas. Há registro de 10 feridos e uma morte.

Segundo informações da TV Globo, o acidente foi provocado por um ônibus. O motorista teria sofrido um infarto fulminante e morrido ainda no local, antes de perder o controle do veículo e atingir os demais carros.

O corpo do motorista já foi retirado do local. Devido à ocorrência, o trecho da Rodovia Presidente Dutra precisou ser interditado para o atendimento da emergência e o trabalho das equipes de resgate.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares dos quartéis de São João de Meriti, Duque de Caxias, Nilópolis, Irajá e Ricardo de Albuquerque atuam na ocorrência. Equipes da concessionária EcoRio e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também participam do atendimento, que segue em andamento.

O acidente também provoca reflexos no trânsito, com congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros na região. A pista no sentido São Paulo permanece liberada ao tráfego. Já a pista no sentido Rio de Janeiro está fechada para o trabalho das equipes de resgate.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a liberação da via.

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