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Mobilidade Motoristas de ônibus participam de ação de conscientização sobre atendimento a idosos e PCDs Iniciativa do Grande Recife Consórcio de Transportes, Ministério Público e Prefeitura de Jaboatão capacitou mais de 40 rodoviários

Motoristas de ônibus se reuniram na última quarta-feira (10), no auditório da empresa Metropolitana, com membros do Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM), Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para participar de uma ação socioeducativa para capacitar os profissionais sobre o atendimento adequado a idosos e pessoas com deficiência (PCD).

No encontro, os rodoviários foram convidados a manobrar cadeiras de rodas e vivenciar, na pele, o processo de embarque e desembarque nos coletivos. Os profissionais ouviram os depoimentos reais de uma usuária idosa, de um passageiro PCD e do promotor Leonardo Caribé, que também participou do treinamento prático, verificando a dificuldade que os passageiros PCD passam ao utilizar a cadeira de rodas no ônibus.

Foi relatada também a rotina de desafios diários no sistema de transporte, como a queima de paradas, a rapidez no fechamento das portas e a falta de paciência de alguns profissionais.

Representando o consórcio, a gerente de Fiscalização do CTM, Káthia Sena, ministrou uma palestra sobre o comportamento esperado dos motoristas.Na segunda etapa da ação, os motoristas deixaram o volante para ocupar o lugar dos passageiros com mobilidade reduzida.

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