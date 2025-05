A- A+

TENSÃO Motorista de ônibus que era mantido refém em São Paulo é libertado Homem foi sequestrado por ex-funcionário da empresa responsável pela operação do veículo

Após quase três horas de tensão, o motorista de ônibus que era mantido refém na Zona Leste de São Paulo foi libertado por volta das 20h desta quarta-feira (30).

O homem foi sequestrado enquanto conduzia o veículo, que pertence a Express Transportes Urbanos.

Durante a negociação, o ônibus permaneceu parado na avenida Doutor Luís Ayres, localizada na saída da estação Corinthians-Itaquera. Nenhum passageiro estava no veículo.

De acordo com a Polícia Militar do estado, a ação criminosa foi realizada por ex-funcionário da empresa. Outros detalhes ainda são desconhecidos pela corporação. O homem estava armado com uma faca.

Para auxiliar na ocorrência, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado.

