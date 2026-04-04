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ACIDENTE

Motorista de Porsche invade a contramão e causa acidente com 4 feridos na zona leste de SP

Condutor do veículo estava alcoolizado e colidiu de frente com um Fiat Siena na região da Vila Matilde

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Motorista embriagado em Porsche se envolve em acidente e deixa quatro feridos na Zona Leste de SP Motorista embriagado em Porsche se envolve em acidente e deixa quatro feridos na Zona Leste de SP  - Foto: Reprodução/PM-SP

Um motorista de um Porsche Boxster invadiu a contramão da Avenida Conde de Frontin, na região da Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, e colidiu de frente com um Fiat Siena. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, 4, e deixou quatro pessoas feridas.

Imagens do local mostram a parte dianteira do carro de luxo completamente destruído com a força do impacto. O condutor do Porsche foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0,40 mg/L de álcool no ar expelido pelos pulmões. O resultado, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, é considerado crime de trânsito.

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Segundo informações da Polícia Militar, cada veículo era ocupado por duas pessoas. O condutor do Fia Siena foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, enquanto o passageiro foi levado para o Pronto-Socorro de Ermelino Matarazzo. Já o condutor e o outro ocupante do Porsche foram socorridos ao Pronto-Socorro do Tatuapé.
 

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