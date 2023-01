A- A+

Pernambuco Motorista de transporte escolar é suspeito de estuprar menina de 8 anos em Tamandaré Menina teria demonstrado desconforto ao ser informada que iria ser transportada no veículo do autor

Um motorista de transporte escolar é o principal suspeito de estuprar uma menina de 8 anos na cidade de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. O caso foi registrado na Delegacia de Palmares, na Mata Sul do Estado, no último sábado (14).

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil de Pernambuco, a menina teria demonstrado desconforto ao ser informada que iria ser transportada no veículo do autor.

"Ao ser indagada, ela afirmou que o autor a abusava tocando em suas partes íntimas", disse a polícia, sobre o que falou a menina.

Nomes da menina e do suspeito não são divulgados em respeito à proteção da identidade da vítima.

"As investigações continuam e seguem até o total esclarecimento do caso", informou a Polícia Civil.

