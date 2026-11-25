Motorista tranca viatura em perseguição e morre após capotar carro com placas clonadas na BR-232
Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), nas proximidades da Gerdau. Carro tinha suspeita de roubo
O condutor de um veículo supostamente roubado e com placas clonadas morreu após capotar durante uma perseguição policial na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.
O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), nas proximidades da fábrica da Gerdau.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu após o acompanhamento do carro.
"O motorista trancou a viatura por duas vezes, perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e capotou", afirmou a corporação.
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Ainda de acordo com a PRF, o condutor, que não teve nome e idade divulgados, estava sozinho no veículo e morreu no local.
"O carro possui placas clonadas e será periciado para confirmar se possui registro de roubo ou furto", ressaltou.
Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil de Pernambuco também foram acionados ao local da ocorrência.