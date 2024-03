Motorista dirigia pelas ruas de Necochea, em Buenos Aires, quando encontrou um puma solto

A- A+

Um inesperado momento foi vivido na madrugada de domingo na localidade de Necochea, na província de Buenos Aires: Um puma solto apareceu pelas ruas e invadiu casas. Assim disse um morador da região que encontrou o animal enquanto dirigia. Ao identificá-lo, decidiu gravá-lo e avisar as autoridades.

— Eu vinha pela rua 67 e ao dobrar na 44, quase me choquei com um puma — explicou o condutor do veículo. Após o susto, ele relata que decidiu acompanhar o animal.

— Comecei a seguir ele. Seguiu pela rua 44, depois virou na 63 e na contramão da 46, depois o perdi — explica o motorista.

Em um dos vídeos feito por ele, é possível ver o momento em que o homem encontra o animal. Incrédulo, ele comenta com um amigo: “Olha só o que está correndo na rua. É um puma. Você está vendo?”. Ao mesmo tempo, o puma corre a toda velocidade na escuridão da noite, iluminado apenas pelas luzes da via pública.

No segundo vídeo, se observa o animal quieto em cima de uma parede baixa com grades pretas. Ao ver a conduta do felino, o condutor saca sua própria conclusão: “Aqui está o puma. Veja o estado em que ele se encontra. Sua perna está presa e ele não consegue tirá-la.”

Segundo A Capital de Mar del Plata, o homem chamou a polícia, mas teve que confirmar que não estava realizando um trote.

— Parecia uma piada. Expliquei para eles a situação, que era verdade — contou.

Apesar da descrença dos agentes de segurança devido à chamada, foi montada uma operação para tentar encurralar o puma. Segundo o jornal local, Notícias de Necochea, depois de localizarem o puma usando pistas do percurso do homem, as equipes conseguiram prendê-lo numa casa situada entre as ruas 63 e 52.

Os guardas-florestais da cidade de Tandil estiveram no local e, seguindo o protocolo de segurança, conseguiram capturá-lo e levá-lo para uma zona segura para o libertar. Até o momento não se sabe como um puma chegou nas ruas da cidade de Necochea, mas uma das primeiras hipóteses dos investigadores está na possibilidade de que foi pertencente de algum morador. Assim, o animal escapou, ficou desorientado e se perdeu.



Não é a primeira vez que aparece um animal desse em uma cidade. Em 2021, foi possível ver um puma em um terreno da cidade de Rosário e um ano depois o episódio se repetiu em São Miguel do Monte. Além desses casos, em outubro de 2023 ocorreu na cidade barbearia de Villa Gessel.

As características do puma concolor

O puma concolor (o leão da montanha) é o mamífero com maior distribuição das Américas, e o segundo maior felino do continente. Ele habita desde o Canadá até Santa Cruz, já que possui uma grande capacidade de adaptação aos ecossistemas. Sua dieta é versátil e come cuises, veados, guanacos, capivaras e, quando não encontra alimento silvestre, alimenta-se de gado.

Seus hábitos são mais noturnos, tanto para caçar como para se deslocar e por isso, é mais comum vê-lo durante a noite, como ocorreu em Necochea. Tem destreza física única com grande capacidade de salto, podendo alcançar até cinco metros de altura, e capaz de cair de 18 metros de altura sem se machucar.

Além disso, vale destacar que vivem em média 12 anos. As fêmeas chegam a pesar 50 quilos e os machos 70, embora existam registos de pumas com 100 e 125 quilos. Quando os filhotes se tornam independentes da mãe, podem percorrer mais de mil quilómetros para se deslocarem. No entanto, se trata de uma espécie que sofre de uma elevada taxa de mortalidade por caça, às colisões com veículos e a perseguição em represália por ataques ao gado.

