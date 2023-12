A- A+

estados unidos Motorista do carro que bateu em comitiva de Biden estava embriagado A colisão, provocada por um homem de 46 anos, ocorreu quando o presidente se preparava para deixar o quartel-general da sua campanha presidencial

O motorista do carro que bateu na comitiva do presidente americano, Joe Biden, no domingo, responde a acusações de direção perigosa e sob efeito de álcool, informou a polícia local à AFP nesta segunda-feira (18).

A "colisão acidental" foi provocada por um homem de 46 anos de Wilmington (leste), onde fica o quartel-general da campanha presidencial de Biden, informou à AFP a polícia da cidade.

Ocorreu quando o presidente democrata, candidato à reeleição em 2024, se preparava para deixar o local.

O acidente foi registrado em uma interseção próxima da sede de campanha, a algumas dezenas de metros do presidente, e provocou um forte estrondo.

Os policiais interceptaram o carro imediatamente e apontaram suas armas para o motorista, segundo viram os jornalistas.

