SAÚDE Motorista do Samu diagnosticado com dengue, Covid e malária morre no Acre Romerito de Menezes Meleiro tinha 37 anos

Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Tarauacá, no Acre, faleceu após ser diagnosticado com dengue, malária e Covid-19.

Romerito de Menezes Meleiro tinha 37 anos e foi, inicialmente, internado em um hospital do município. Na última sexta-feira (27), ele teria sido transferido para uma unidade de saúde em Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Norte. Com a piora do quadro, o socorrista precisou ser internado na UTI, mas não resistiu.

Nas redes sociais, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) lamentou a morte do profissional, que aconteceu nesta terça-feira (31).

“Neste momento de profunda dor e sofrimento, que Deus conceda o alívio e consolo aos familiares e amigos diante desta perda irreparável”, disse a publicação.

Em nota, a Sesacre respondeu que "a causa da morte só poderá ser confirmada após o laudo do Instituto Médico Legal (IML)".

A pasta ainda explicou que foram feitos exames que indicaram presença de dengue e malária durante as internações nos hospitais de Tarauacá e Cruzeiro do Sul. "O teste rápido de Covid deu positivo, contudo foi coletado material para exames em laboratório", completa o comunicado.

