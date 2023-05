Motorista de ônibus é agredida durante trabalho por assaltante na RMR

A- A+

Uma motorista de ônibus foi agredida durante um assalto, na última sexta-feira (26), dentro de um coletivo que fazia a linha Tiúma/Tabatinga, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Vídeo que circula nas redes sociais, gravado pela câmera do veículo, mostra os momentos da abordagem, da luta corporal entre os dois e da fuga do criminoso.

As imagens começam no instante em que o assaltante embarca no ônibus. O relógio da câmera indica que são mais de 23h. Ao subir no coletivo, o criminoso fala com a profissional e se aproxima dela. Em seguida, tenta imobilizar a mulher apertando seu pescoço com o braço e a derruba no chão.

Os dois, então, iniciam uma luta corporal no chão do coletivo, que dura cerca de 15 segundos. O criminoso se levanta e pega o celular da motorista, que havia ficado em cima da cadeira dela.

A mulher fica em pé novamente e tenta tomar o aparelho do assaltante. O homem consegue pegar outra vez o celular e foge pela janela do ônibus.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que "o caso está em investigação e que o autor do crime já foi identificado". "As equipes seguem em diligências para localizar e capturar o suspeito", informou a corporação.

Já a Polícia Militar informou que não houve acionamento do 20º Batalhão, responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo das cidades de Camaragibe e São Lourenço da Mata. A falta de registro "dificulta a identificação e a prisão dos suspeitos", acrescentou a corporação.

"O 20º BPM reforça, ainda, a importância das vítimas acionarem o 190 e realizar o registro dos fatos, que a PMPE estará totalmente empenhada na localização e prisão dos infratores", disse a polícia.

A reportagem também questionou o Grande Recife Consórcio de Transporte, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Veja também

África Ativistas pedem sanções internacionais contra lei 'anti-homossexualidade' de Uganda