Motorista é detido ao transportar celulares e perfumes importados sem nota fiscal em Garanhuns
Carga está avaliada em cerca de R$ 53 mil e foi apreendida
Um motorista foi detido em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, ao transportar uma carga de celulares e perfumes importados, avaliada em cerca de R$ 53 mil, sem nota fiscal.
O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (4), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-403.
Segundo a corporação, ao abordar um caminhão, os agentes perceberam que o condutor estava nervoso.
"Ao realizar uma busca no veículo, a equipe encontrou um guarda-volumes embaixo da cama instalada na cabine, com 18 celulares iPhone e 19 perfumes de marcas diversas, sem qualquer documento fiscal", afirmou a PRF.
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Segundo o motorista, a carga avaliada em cerca de R$ 53 mil saiu de São Paulo e seria entregue na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.
Os agentes da PRF também identificaram que contra o motorista havia um processo na Justiça Federal de Garanhuns, de 2024, por descaminho, que é o crime de importar ou exportar mercadoria sem pagar os impostos obrigatórios.
A mercadora foi apreendida e o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. Ele poderá responder por descaminho, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.