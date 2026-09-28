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São Caetano Motorista é detido após conduzir de forma perigosa e capotar carro com maconha na BR-232 Condutor ficou ferido na colisão e apresentava sinais de alteração psicomotora, segundo informou a PRF

Um motorista foi detido após conduzir de forma perigosa e capotar o veículo na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem transportava droga no veículo.

O caso aconteceu na tarde desse sábado (26), por volta das 15h30. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada pela central 191 para abordar um veículo que estava sendo conduzido de forma perigosa.



"De acordo com relatos de outros motoristas, o condutor estava realizando ultrapassagens em local proibido e obrigando outros veículos a saírem da rodovia", afirmou a PRF, que pediu apoio ao 15º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco.



Os agentes realizaram buscas e localizaram o carro capotado na rodovia, parcialmente destruído.

"A suspeita é de que o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu em um barranco e capotou", destacou a corporação.

No interior do carro, foram encontrados dois sacos com cerca de 800 gramas de maconha. Uma quantia da droga também foi localizada no bolso do motorista, que ficou ferido na colisão e apresentava sinais de alteração psicomotora, segundo a PRF.

Droga foi localizada no interior do veículo | Foto: PRF/Divulgação

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de São Caetano e transferido posteriormente para uma unidade hospitalar particular, sob custódia da Polícia Militar.

"Após receber alta, ele será conduzido à Delegacia de Polícia Civil", afirmou a PRF.

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