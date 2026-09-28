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São Caetano

Motorista é detido após conduzir de forma perigosa e capotar carro com maconha na BR-232

Condutor ficou ferido na colisão e apresentava sinais de alteração psicomotora, segundo informou a PRF

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Equipe foi acionada pela central 191 para abordar um veículo que estava sendo conduzido de forma perigosaEquipe foi acionada pela central 191 para abordar um veículo que estava sendo conduzido de forma perigosa - Foto: PRF/Divulgação

Um motorista foi detido após conduzir de forma perigosa e capotar o veículo na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem transportava droga no veículo.

O caso aconteceu na tarde desse sábado (26), por volta das 15h30. Segundo a corporação, uma equipe foi acionada pela central 191 para abordar um veículo que estava sendo conduzido de forma perigosa.

"De acordo com relatos de outros motoristas, o condutor estava realizando ultrapassagens em local proibido e obrigando outros veículos a saírem da rodovia", afirmou a PRF, que pediu apoio ao 15º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco.

Os agentes realizaram buscas e localizaram o carro capotado na rodovia, parcialmente destruído.

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"A suspeita é de que o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu em um barranco e capotou", destacou a corporação.

No interior do carro, foram encontrados dois sacos com cerca de 800 gramas de maconha. Uma quantia da droga também foi localizada no bolso do motorista, que ficou ferido na colisão e apresentava sinais de alteração psicomotora, segundo a PRF.

Droga foi localizada no interior do veículo | Foto: PRF/Divulgação

O condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de São Caetano e transferido posteriormente para uma unidade hospitalar particular, sob custódia da Polícia Militar.

"Após receber alta, ele será conduzido à Delegacia de Polícia Civil", afirmou a PRF.

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