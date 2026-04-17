Motorista é morto a tiros ao jogar carro contra suspeitos para tentar evitar assalto a entregador
Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (16), no bairro Vila Calu, na Zona Sul de São Paulo
Um motorista foi morto a tiros ao jogar o carro que conduzia contra assaltantes para tentar ajudar um entregador que seria vítima de assalto.
O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (16), no bairro Vila Calu, na Zona Sul de São Paulo.
Informações iniciais apontam que a vítima presenciou dois criminosos em uma moto tentando assaltar um entregador que também estava em uma motocicleta.
O motorista tentou intervir e jogou o veículo contra os suspeitos, arremessando-os contra um muro. O carro atravessou parcialmente a parede de um bar.
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A moto dos criminosos ficou presa debaixo do carro, mas os suspeitos teriam se levantado, atirado no condutor do veículo e fugido a pé. O entregador não foi atingido.
O motorista do carro, identificado como Alisson Oliveira de Jesus, de 42 anos, não resistiu e morreu no local.
O caso foi registrado como latrocínio por meio do 47º Distrito Policial de Capão Redondo.