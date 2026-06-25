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SINISTRO

Motorista e passageiro ficam feridos após carro perder o controle e capotar na BR-101, em Paulista

Segundo a PRF, o sinistro aconteceu por volta das 5h e as vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde

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Carro capota na BR-101, em PaulistaCarro capota na BR-101, em Paulista - Foto: PRF/Divulgação

Um motorista e um passageiro ficaram feridos após carro em que estavam perder o controle, sair da pista e capotar na manhã desta qiunta-feira (25), na BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a PRF, o caso aconteceu por volta das 5h.  "Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde", completou a corporação. 

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O motorista também realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Outro sinistro na BR-101
Também nesta quinta, por volta das 2h20, houve outro sinistro na BR-101. Um homem morreu após ser atropelado por um veículo não identificado no quilômetro 53 da rodovia.

Homem morre após ser atropelado na BR-101, em PaulistaHomem morre após ser atropelado na BR-101, em Paulista. - Foto: PRF/Divulgação

A suspeita, de acordo com a PRF, é de que o homem foi atropelado por um caminhão. O motorista fugiu do local.

Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. "A Polícia Civil vai investigar o caso", completou a PRF.

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