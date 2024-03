A- A+

GRANDE RECIFE Motorista de carro fica preso às ferragens após colisão com ônibus em Olinda Passageiro do veículo de passeio também ficou ferido e foi levado a hospital. Condutor do coletivo foi atendido no local

Uma colisão entre um carro e um ônibus deixou os dois ocupantes do veículo de passeio feridos, na madrugada desta segunda-feira (18), em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O acidente aconteceu na avenida Getúlio Vargas, próximo ao cruzamento com a rua Manoel dos Santos Moreira, no bairro de Casa Caiada.

O motorista do veículo ficou preso às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência às 4h20 e que enviou duas viaturas ao local da ocorrência. “Foi necessária a utilização de técnicas de desencarceramento e resgate veicular para removê-la”, disse a corporação em nota enviada à Folha de Pernambuco.

O passageiro e o motorista foram atendidos no local e posteriormente transferidos para unidades de saúde — um para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, e o outro para um hospital particular de Olinda. Ainda não há detalhes sobre os estados de saúde das vítimas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus, que opera a linha 2920 - TI Rio Doce/TI CDU, não apresentava lesões aparentes, porém precisou de atendimento devido à alteração da pressão arterial.

Imagens enviadas à reportagem mostram como ficaram os veículos após a colisão. O carro de passeio ficou totalmente destruído e sobre a calçada de um prédio na avenida Getúlio Vargas. O ônibus parou na via transversal, a rua Manoel dos Santos Moreira, e ficou com rodas destruídas pelo impacto.

O Grande Recife Consórcio de Transporte informou, também por meio de nota, que o coletivo estava em direção ao Terminal Integrado de Rio Doce para iniciar a operação. Por isso, no momento do acidente, o veículo estava apenas com o motorista, que ainda iria fazer a primeira viagem do dia. "O motorista foi socorrido pelo Samu, pois ficou nervoso e teve um pico de pressão", disse o consórcio.

O consórcio também disse que apura as circunstâncias do acidente. A reportagem entrou em contato com a Mobibrasil e aguarda o retorno.

