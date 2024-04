A- A+

EUA Motorista é preso após tentar invadir sede do FBI com SUV nos Estados Unidos Carro foi parado por sistema de segurança que eleva uma plataforma no portão

Um homem foi preso em Atlanta, Estados Unidos, após tentar invadir um prédio do FBI — a Polícia Federal do país — com uma SUV. O suspeito tentou passar pelo portão de segurança, onde os funcionários passam seus crachás, seguindo de perto um veículo à sua frente, disse a polícia.

O carro foi parado pelo portão e por uma rampa de segurança que impede a passagem de veículos não autorizados. O suspeito desceu do carro, tentou entrar no prédio e fugiu antes de ser presos por agentes do FBI que estavam nas redondezas.

Não foram relatados feridos e um esquadrão antibombas varreu a área e o SUV como precaução, disse o escritório do FBI em Atlanta. Segundo a rede de televisão CBS, nenhuma arma foi encontrada.

O suspeito foi levado para um hospital local para avaliação de saúde, disse o FBI de Atlanta em um comunicado. A polícia ainda não sabe as motivações para a tentativa de invasão.

