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POLÍCIA Motorista é preso com 870 kg de maconha escondidos em carga de equipamentos de academia em Igarassu Apreensão foi conduzida em uma parceria entre a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Cerca de 870 quilos de maconha foram apreendidos escondidos em uma carga de equipamentos de academia que era transportada em um caminhão. O caso aconteceu nessa terça-feira (29), em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e resultou na prisão em flagrante de do motorista por tráfico interestadual de drogas.

A apreensão foi conduzida em uma parceria entre a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O efetivo fez a abordagem a um caminhão que, segundo o motorista, saído de São Paulo com destino a João Pessoa, na Paraíba.

"No entanto, as equipes identificaram contradições nas informações apresentadas pelo condutor e decidiram realizar uma fiscalização detalhada no compartimento de carga", completou a polícia.

Durante a vistoria, os agentes encontraram 24 caixas com diversos tabletes de maconha. A droga estava escondida entre anilhas e outros equipamentos de academia.



No fundo do baú, cobertas por uma lona preta, também foram localizadas diversas caixas de papelão "cuja disposição e embalagem não eram compatíveis com o material descrito na nota fiscal", disse a polícia.

"Ao abrir uma das caixas, as equipes encontraram vários tabletes envolvidos em fita adesiva, com características semelhantes às utilizadas para o acondicionamento de entorpecentes e forte odor característico de maconha", afirmou a corporação.

Quando foi pego no flagra, o motorista admitiu que foi contratado para transportar a maconha. Além da droga, foram apreendidos um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544S e um aparelho celular.

"O homem foi conduzido para os procedimentos legais e autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas", destacou a polícia.

As investigações continuam sob responsabilidade da 3ª DPRN/DENARC. O objetivo é identificar outros integrantes da organização criminosa e "esclarecer toda a cadeia de transporte e distribuição do entorpecente".

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