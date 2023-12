A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Motorista é rendido, e vândalos ateiam fogo em ônibus no Terminal Alto José Bonifácio, nesta manhã Segundo relatos, o motivo do crime seria uma disputa de território entre organizações criminosas

Vândalos atearam fogo em um ônibus, da 743 - Alto José Bonifácio / João de Barros, na manhã desta quarta-feira (13), no Terminal Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife. Segundo relatos, o motorista havia estacionado o veículo, de número 709, pertencente à Empresa Caxangá, quando foi abordado e rendido por um grupo, que despejou gasolina na carcaça para realizar o incêndio.



"Chegou a pegar combustível no motorista, mas ele está bem, sem ferimentos. Ele havia parado para tomar café quando foi abordado e ainda está muito abalado", revelou à Folha de Pernambuco o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado ao local por volta das 11h10 para a ocorrência. Segundo a corporação, a "situação já controlada e não há vítimas".

"Zona de guerra" na área

Essa não foi a primeira tentativa de incêndio a ônibus no terminal. Na noite dessa terça-feira (12), um veículo de número 846 também estava estacionado quando vândalos despejaram gasolina na estrutura para atear fogo. A ação, no entanto, teria sido interrompida por policiais na área.

A reportagem teve acesso a um vídeo feito pelo motorista do veículo, não identificado, mostrando a estrutura do local coberta por gasolina. Ele relatou ainda que, para preservar sua saúde, não continuaria seu turno.

"Tentaram tocar fogo no ônibus. Meteram gasolina dentro do carro, tem até vazando (pelos lados), e deram quatro tiros para cima. Tô avisando porque vou recolher o carro. Não tem condições de eu ficar rodando, porque tenho que resguardar minha vida. Não vou morrer pra estar na rua", revelou.

A reportagem também recebeu diversos vídeos que retratam os últimos dias na área. Neles, é possível ver carros e motos sendo incendiados nas ruas em plena luz do dia. O motivo, de acordo com trabalhadores da região, seria uma disputa de território entre organizações criminosas.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transportes, que afirmou que não se pronunciará sobre o caso e que cabe à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investigar a situação. A reportagem entrou em contato com a corporação, que afirmou estar apurando e que deve fornecer mais informações em breve.

"É importante que os carros da área sejam recolhidos para preservar a saúde de todos, não só dos motoristas, como também dos passageiros. O Terminal virou uma verdadeira zona de guerra, então precisamos fechar o local para que os policiais possam fazer seu trabalho e ninguém se machuque", clamou o presidente do Sindicato dos Rodoviários.

A Rodoviária Caxangá, em nota oficial, por meio da Urbana-PE, que "estará à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações sobre os casos". A respeito do caso da noite da terça, a empresa informou que "o veículo foi tirado de circulação. Confira, abaixo, a nota na íntegra.

A Rodoviária Caxangá informa que um ônibus da linha 743 - Alto José Bonifácio / João de Barros foi incendiado na manhã desta quarta-feira (13). A ação criminosa ocorreu quando o veículo estava estacionado no terminal da linha, sem passageiros, mas com o motorista em seu interior. Ninguém ficou ferido.

A empresa informa ainda que, na noite da ontem (12), houve outra investida criminosa contra um ônibus que operava na mesma área. Os criminosos jogaram gasolina, mas não conseguiram atear fogo no coletivo. O veículo foi retirado de circulação.

A Caxangá reitera que estará à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações sobre os casos.

