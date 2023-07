Motorista é socorrido após capotar carro na avenida Dois Rios, no Ibura

A- A+

O motorista de um carro ficou ferido após capotar o veículo, na madrugada desta quinta-feira (27), na avenida Dois Rios, bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sem documentos de identificação no momento do atendimento.

O acidente aconteceu por volta das 2h10. De acordo com as informações fornecidas pelo Coropo de Bombeiros, a equipe chegou ao local do acidente e realizou os procedimentos padrões para a retirada do condutor do veículo, que não estava preso às ferragens. A vítima foi identificada como um homem de 50 anos de idade.

O homem foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Ibura para avaliação médica e tratamento dos ferimentos. A situação do paciente foi relatada como estável, mas outros detalhes não foram divulgados até o momento. Ao todo, três viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local.

Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar assistência médica no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades.

