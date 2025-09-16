A- A+

MACHADOS Motorista embriagado desce de carreta em movimento e faz "dancinha" no meio de rodovia no Agreste Vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o homem desce do caminhão e começa a dançar na pista

Um caminhoneiro de 58 anos foi detido em flagrante, na cidade de Machados, no Agreste de Pernambuco, após descer de uma carreta em movimento e fazer uma "dancinha" no meio da rodovia PE-084. Ele estava com sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra o momento em que o homem desce do caminhão e começa a dançar na pista.

Segundos depois, com o veículo ainda descendo a ladeira, ele sobe de volta e segue viagem. O caso aconteceu na segunda-feira (15).

A Polícia Militar de Pernambuco disse, por meio de nota, que uma equipe da 6ª Companhia Independente (CIPM) foi informada de que um homem trafegava com um caminhão na via em "direção perigosa".

"O efetivo realizou rondas e localizou o veículo. Após abordagem ao condutor, foi identificado sinais de embriaguez", afirmou a corporação, acresentando que a ocorrência foi encaminhada para a delegacia para as medidas cabíveis.

Já a Polícia Civil de Pernambuco afirmou, também em nota, que o homem foi autuado por "outras ocorrências de trânsito".

Crime de trânsito

Direção perigosa é considerada uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que ocorre quando o motorista assume condutas que colocam em risco a própria vida e a de terceiros, como realizar manobras bruscas, disputas ou arrancadas indevidas.

Além da multa elevada, de R$ 2.934,70, o condutor pode ter a carteira suspensa e responder criminalmente em casos mais graves.

