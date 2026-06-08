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Recife Motorista embriagado é preso ao se envolver em acidente na Várzea e deixar passageira de moto ferida Caso aconteceu na noite desse domingo (7), nas proximidades das ruas Coronel Pacheco e Amaro Gomes Poroca

Um motorista de 58 anos embriagado foi preso após se envolver em um acidente de trânsito no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Uma pessoa ficou ferida.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 12º BPM foram acionados para um sinistro de trânsito entre um carro e uma moto.



O caso aconteceu na noite desse domingo (7), nas proximidades das ruas Coronel Pacheco e Amaro Gomes Poroca.

A passageira da motocicleta ficou ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar. Já o motorista do automóvel foi encaminhado à delegacia.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a Central de Plantões da Capital (Ceplanc) registrou a prisão em flagrante do homem por conduzir veículo embriagado, lesão corporal de trânsito e direção de veículo sem habilitação.



"Após os procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

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