Motorista fica ferido após perder controle de carro e colidir na BR-408, em São Lourenço
Veículo ficou destruído
Um motorista ficou ferido após perder o controle do veículo, sair da pista e colidir na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O carro ficou destruído.
O sinistro de trânsito aconteceu no quilômetro 82 da rodovia, nesse sábado (18). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por volta das 5h50.
O caso envolveu um automóvel Ford Ka, de cor vermelha, que trafegava no sentido Recife/Paudalho.
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A PRF informou que o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com um objeto estático.
"O motorista sofreu lesões leves e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante a fiscalização, o condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo autuado conforme previsto na legislação de trânsito", destacou a corporação.
Apesar da autuação, a equipe da PRF não identificou sinais aparentes de embriaguez no homem. "A ocorrência foi devidamente registrada e as medidas cabíveis foram adotadas", afirmou.