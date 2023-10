A- A+

Operação Álcool Zero Motorista foge de blitz em Brasília, policiais atiram e passageiro morre; veja vídeo da abordagem Automóvel de luxo havia sido parado no Eixo Monumental pelos militares

Após fugir de uma blitz na região central de Brasília (DF), na madrugada deste domingo (29), o motorista de uma BMW branca foi alvejado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A informação é do portal de notícias G1.

O automóvel de luxo havia sido parado no Eixo Monumental pelos militares, que mandaram o condutor, sair do veículo. O motorista desobedeceu, acelerando o carro. Imagens feitas de um celular por outro motorista que passava pelo local mostram a abordagem da PMDF.

Com a fuga de Raimundo, os policias atiraram. O passageiro da BMW, de 24 anos, morreu. No começo da tarde, a PM informou que "foi instaurado procedimento apuratório pelo Departamento de Controle e Correição (DCC) da PMDF".

A equipe da PMDF, de acordo com ocorrência registrada na Polícia Civil, afirmou que, durante a realização da "Operação Álcool Zero", o motorista da BMW saiu da fila de abordagem e acelerou, atingindo um policial militar, que foi levado ao Hospital de Base, atendido e liberado em seguida.

Os militares, registra o boletim de ocorrência, "realizaram disparos contra os pneus do veículo, na tentativa de imobilizá-lo, mas o veículo conseguiu ultrapassar a barreira e chegar ao próximo ponto de contenção; neste ponto, novos disparos teriam sido realizados pelos policiais ali posicionados, mas o veículo teria conseguido escapar".

Os soldados envolvidos na operação contaram à Polícia Civil que perseguiram a BMW, o motorista parou, saiu do carro e deitou no chão. Ao revistar o carro, os policiais encontraram, no banco do passageiro o rapaz de 24, que foi atingido pelos disparos e que já estava sem vida.

Um policial militar atirou contra um carro que furou blitz próximo ao Brasil 21, em Brasília, e atingiu o passageiro do veículo, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (29/10). pic.twitter.com/nEcvw80Azj — Douglas Protázio (@douglasprotazio) October 29, 2023

Veja também

Guerra EUA pede a Israel para proteger civis palestinos e crescem apelos por ajuda