PRISÃO Motorista inabilitado foge da PRF em carro roubado no Recife e termina preso em Juazeiro Policiais rodoviários faziam ronda na ponte na divisa com Petrolina quando começou a perseguição

Um motorista que conduzia um carro roubado atingiu diversos veículos durante uma tentativa de fuga, na segunda-feira (25), em Juazeiro, na Bahia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a detenção após perseguição que começou na Ponte Presidente Dutra, na divisa com Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da PRF, os policiais do Grupo de Patrulhamento Tático realizavam ronda na ponte quando deram ordem de parada ao veículo ocupado por um casal.

O motorista, no entanto, desobedeceu, avançou em diversos carros, trafegou pela contramão e só foi contido após a perseguição.

Durante a abordagem, o homem alegou que fugiu por não possuir carteira de habilitação (CNH). A checagem do veículo revelou sinais de adulteração e um registro de roubo desde junho deste ano, no Recife.

O condutor ainda tinha passagens por tráfico de drogas, segundo a PRF. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro e poderá responder por receptação, adulteração de veículo e direção sem CNH, crimes que colocaram a segurança de terceiros em risco.

