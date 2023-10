A- A+

Um motorista em um carro invadiu uma calçada e atropelou três mulheres que passavam no local, na avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O momento foi flagrado por câmeras de segurança da área.

As imagens, registradas na quinta-feira da semana passada - dia 28 de setembro - , mostram quando três mulheres caminham e um carro na cor preta sobe a calçada e avança contra as três. O veículo ainda bate num poste, que cai com o impacto.

Um entregador em uma bicicleta quase foi atingido. Ele conseguiu descer da bike e sair a pé.

Uma das mulheres atingidas ainda foi arremessada contra o muro do edifício vizinho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter resgatado duas das vítimas, uma mulher de 31 anos e uma de 35. As duas foram levadas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A terceira vítima, que não teve a idade informada, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital pernambucana.

