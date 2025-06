A- A+

Acidente Morre motorista de kombi que colidiu com caminhão em São Lourenço da Mata, nesta segunda (9) O acidente aconteceu na PE-05

O motorista da kombi que colidiu com um caminhão em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (9), na PE-05.

O óbito foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apoiou no socorro ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, por meio de helicóptero da equipe aerodinâmica.

A kombi de transporte auxiliar fazia a linha Tiúma/Bela Vista. Além do motorista, o veículo contava com a presença do cobrador e passageiros.

Além da morte registrada, outro envolvido no acidente foi encaminhado ao Hospital da Restaução. Segundo a assessoria da unidade hospitalar, o homem, que não teve a identidade revelada, se encontra em estado estável.



