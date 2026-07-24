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Chã Grande Motorista morre após perder controle de caminhão e cair em rio; condutor ficou preso às ferragens Caso aconteceu nessa quinta-feira (23), em um sítio

O motorista de um caminhão morreu após perder o controle da direção ao descer uma ladeira e cair com o veículo em um rio na cidade de Chã Grande, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (23), em um sítio na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM foram acionados para atender a uma ocorrência de "acidente de trânsito com vítima fatal".

No local, o efetivo apurou que, após o condutor perder o controle da direção, o caminhão colidiu contra a barreira de contenção de uma ponte e, em seguida, caiu no rio.

"Em decorrência do impacto, o motorista ficou preso às ferragens e foi encontrado em óbito no interior da cabine", informou a corporação.



O motorista, de 46 anos, não teve o nome divulgado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado com a carga espalhada.

A Polícia Militar destacou ainda que realizou o isolamento da área e permaneceu no local até a chegada das equipes da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), do Instituto de Criminalística (IC) e do Corpo de Bombeiros Militar.

Em nota, a PCPE afirmou que a ocorrência de acidente de trânsito com vítima vatal foi registrada por meio da 69ª Delegacia de Chã Grande e que as diligências seguem até o esclarecimento dos fatos.

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