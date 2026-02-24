A- A+

SINISTRO Motorista morre após perder controle de carro e atingir poste na Guabiraba, Zona Norte do Recife Sinistro aconteceu no quilômetro 61 da BR-101

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (24) após perder o controle do carro em que estava, rodar na pista e atingir um poste, no quilômetro 61 da BR-101 na Guabiraba, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na ocorrência, o motorista faleceu no local. Não foi informado se a vítima foi um homem ou uma mulher.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também atuou no caso e enviou três viaturas ao local. A ocorrência segue em andamento.



De acordo com a PRF, os agentes aguardavam o CBMPE para a retirada do corpo do motorista, além da chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).



Em vídeo enviado à reportagem, é possível ver a área isolada. O carro foi totalmente destruído.



