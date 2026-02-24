Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINISTRO

Motorista morre após perder controle de carro e atingir poste na Guabiraba, Zona Norte do Recife

Sinistro aconteceu no quilômetro 61 da BR-101

Reportar Erro
Motorista morre após perder controle do carro e atingir poste na Zona Norte do RecifeMotorista morre após perder controle do carro e atingir poste na Zona Norte do Recife - Foto: PRF/Divulgação

Um motorista morreu na manhã desta terça-feira (24) após perder o controle do carro em que estava, rodar na pista e atingir um poste, no quilômetro 61 da BR-101 na Guabiraba, Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na ocorrência, o motorista faleceu no local. Não foi informado se a vítima foi um homem ou uma mulher.

Leia também

• Recife recebe evento gratuito de capacitação para profissionais do Terceiro Setor nesta quarta (25)

• Marron Brasileiro tem celular furtado em show e pede devolução: "É meu instrumento de trabalho"

• Com investimento de R$ 4,5 milhões, Grupo Leveros inaugura unidade no Recife

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também atuou no caso e enviou três viaturas ao local. A ocorrência segue em andamento.

De acordo com a PRF, os agentes aguardavam o CBMPE para a retirada do corpo do motorista, além da chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML).

Em vídeo enviado à reportagem, é possível ver a área isolada. O carro foi totalmente destruído.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter