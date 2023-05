Motorista morre após ser arremessado do carro durante capotamento na BR-232, em Gravatá

A- A+

Um homem morreu após ser arremessado do veículo que dirigia durante um capotamento na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A passageira do carro ficou ferida.



O acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira (15), no km 84,3 da pista sentido Recife.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e capotou.



Durante o acidente, o condutor foi arremessado do veículo. A suspeita da PRF é de que ele estava sem o cinto de segurança ou teve algum problema com o equipamento.



O acidente ocorreu no km 84,3. Foto: Divulgação/PRF

Além do condutor, uma mulher, passageira do carro, também ficou ferida. Ambos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Gravatá.





Na unidade de saúde, o motorista, que não teve o nome e idade divulgados, não resistiu e morreu. Não há informações sobre o estado de saúde da passageira.

