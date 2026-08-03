A- A+

Belém do São Francisco Motorista morre carbonizado em colisão frontal entre caminhões na BR-316, no Sertão Sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40, no quilômetro 256 da via

Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou um morto na BR-316, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O corpo, do motorista de um dos veículos, foi encontrado carbonizado.



O sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40, no quilômetro 256 da via.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão frontal, os veículos envolvidos pegaram fogo. Um deles fazia o transporte de cocos, que se espalharam na pista.



O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma viatura de combate a incêndio. Duas ambulâncias também foram empregadas no socorro.

Sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40 | Foto: PRF/Divulgação

"Ao chegarem ao local, as equipes constataram que um dos veículos estava em chamas, enquanto o outro apresentava risco de propagação do incêndio", informou o CBMPE.

Durante a atuação das equipes, foi necessária a interdição total da rodovia para o combate às chamas e atendimento ao sinistro.



O incêndio foi totalmente debelado e, após o resfriamento da estrutura, foi realizada a retirada de uma vítima morta na cabine de um dos veículos.



"Um dos condutores não conseguiu sair a tempo e veio a óbito no local", afirmou a PRF.



Ainda segundo a corporação, o motorista do outro caminhão deixou a área da ocorrência, mas apresentou-se à PRF posteriormente, sendo encaminhado à Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar e de um caminhão-pipa que auxiliou no abastecimento das viaturas dos Bombeiros durante o combate ao incêndio.



"As circunstâncias do sinistro serão apuradas", ressaltou a PRF.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que o morotista morto tinha 35 anos, e que o condutor do outro veículo, um homem de 38 anos, sobreviveu.



O acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por meio da 22ª Delegacia de Floresta. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

Veja também