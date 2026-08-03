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Belém do São Francisco

Motorista morre carbonizado em colisão frontal entre caminhões na BR-316, no Sertão

Sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40, no quilômetro 256 da via

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Com o impacto da colisão frontal, os veículos envolvidos pegaram fogoCom o impacto da colisão frontal, os veículos envolvidos pegaram fogo - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou um morto na BR-316, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. O corpo, do motorista de um dos veículos, foi encontrado carbonizado.

O sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40, no quilômetro 256 da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto da colisão frontal, os veículos envolvidos pegaram fogo. Um deles fazia o transporte de cocos, que se espalharam na pista.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e enviou uma viatura de combate a incêndio. Duas ambulâncias também foram empregadas no socorro.

Sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40Sinistro de trânsito aconteceu na noite desse domingo (2), por volta das 19h40 | Foto: PRF/Divulgação

"Ao chegarem ao local, as equipes constataram que um dos veículos estava em chamas, enquanto o outro apresentava risco de propagação do incêndio", informou o CBMPE.

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Durante a atuação das equipes, foi necessária a interdição total da rodovia para o combate às chamas e atendimento ao sinistro.

O incêndio foi totalmente debelado e, após o resfriamento da estrutura, foi realizada a retirada de uma vítima morta na cabine de um dos veículos.

"Um dos condutores não conseguiu sair a tempo e veio a óbito no local", afirmou a PRF.

Ainda segundo a corporação, o motorista do outro caminhão deixou a área da ocorrência, mas apresentou-se à PRF posteriormente, sendo encaminhado à Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar e de um caminhão-pipa que auxiliou no abastecimento das viaturas dos Bombeiros durante o combate ao incêndio.

"As circunstâncias do sinistro serão apuradas", ressaltou a PRF.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o morotista morto tinha 35 anos, e que o condutor do outro veículo, um homem de 38 anos, sobreviveu.

O acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado por meio da 22ª Delegacia de Floresta. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento.

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