RIO DE JANEIRO Motorista morre com tiro de fuzil após não obedecer a ordem de parada feita pela Polícia Militar O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), que investiga o caso

Um motorista morreu após ser atingido por um tiro de fuzil disparado por um agente da Polícia Militar do Rio, na madrugada desta sexta-feira. Segundo o g1, a vítima foi identificada como Andrew Andrade do Amor Divino, de 29 anos.

De acordo com a PM, o motorista não obedeceu a uma ordem de parada ao passar por um cerco montado nas proximidades do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio.

Andrew chegou a ser socorrido por uma equipe ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a corporação informou que policiais faziam patrulhamento na região quando “ocupantes de três motocicletas passaram e efetuaram disparos contra os agentes”.

Ainda segundo a PM, logo em seguida, o condutor de um carro, que foi identificado pelo g1 como Andrew, não parou ao receber a ordem. Ele teria avançado pelo cerco policial, momento em que um dos agentes efetuou o disparo.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), que investiga o caso.

A PM comunicou que o comando da unidade instaurou um procedimento interno para apurar o fato.

