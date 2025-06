A- A+

TRÂNSITO Motorista perde controle de caminhão e veículo tomba, na entrada do Ibura Veículo continua no local

Um motorista, de 45 anos, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle de um caminhão, enquanto dirigia, no km 76 da BR-101 Sul, na entrada do Ibura, Zona Sul do Recife, na noite do último domingo (8). O veículo tombou na via local.

Ninguém foi atingido pelo veículo de grande porte. O condutor, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou ferido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou equipe ao local, o homem foi socorrido e levado para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, centro do Recife. A carreta continua no local do incidente.

O que diz a PRF?

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avisou que ainda não há prazo para retirada da carreta do local.

Qual estado de saúde do motorista?

A comunicação do HR também foi procurada, mas, até o momento, não respondeu.



