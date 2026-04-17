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OLINDA Motorista perde controle de carro e bate em oficina, em Olinda Fato aconteceu durante a madrugada

Um motorista que trafegava pela Avenida Olinda Dom Hélder Câmara, no Varadouro, em Olinda, perdeu o controle de um carro modelo Amarok e acabou batendo em uma oficina, nesta sexta-feira (17). O incidente aconteceu por volta das 2h.

Veja as imagens

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Parte frontal do carro ficou completamente destruída | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Várias peças foram encontradas no local | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Agentes de trânsito auxiliaram no fluxo da via | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Amarok se chocou contra oficina | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Acidente congestionou o trânsito em Olinda | Fotos: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Parte da estrutura externa do estabelecimento foi atingida e cedeu. Dois carros que estavam em conserto, sendo um Ônix sedan e um Civic, ficaram amassados. Um veículo Honda Fit, da casa vizinha, também sofreu impacto.

Vizinhos relatam que dois homens e uma mulher teriam deixado o veículo, após o incidente. Ninguém teria ficado ferido. O advogado do condutor estava no local, mas se recusou a falar com a imprensa.

Dentro do veículo, a reportagem da Folha encontrou, no banco dianteiro do passageiro, uma bolsa branca contendo uma pastilha, um carregador de celular, um prendedor de cabelo e uma caixa de óculos.

Ana Santos, de 54 anos, é proprietária da oficina, junto com o esposo. O casal mora no primeiro andar, em cima do comércio. Ela conta que ouviu o estrondo da batida e chegou a pensar que aquilo seria um acidente de carro, porque o local tem registros frequentes desse tipo de ocorrência.

"Nós descemos e, quando eu vi, estava o estrago aí. Eu vi o motorista tranquilo. O pessoal da polícia também estava vindo. Acho que estavam perto. Deram assistência. Não vi ninguém machucado. Os advogados [do motorista] e eu marido conversaram. Vão arcar com o prejuízo. O seguro já foi acionado. Está tudo tranquilo entre as partes", detalhou ela. "Pelo que eu vi, o motorista não tinha sinais de embriaguez. Estavam tranquilos, ele e a esposa. Foi uma fatalidade, porque aqui nessa curva tem muitos acidentes mesmo", complementou.

Socorro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram procurados, mas disseram que não foram acionados para a ocorrência.

Trânsito

Após horas de complicação no trânsito, que registrou fluxo intenso, o Amarok foi removido por um caminhão da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda para que todas as faixas da Avenida Olinda Dom Hélder Câmara fossem liberadas. O desbloqueio foi feito pelo patrulhamento viário por volta das 7h44 por agentes da pasta.

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