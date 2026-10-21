Qua, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Acidente

Motorista perde controle de moto e morre atropelado por caminhão em acidente na BR-101 em Igarassu

Sinistro ocorreu por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (21) no quilômetro 43 da rodovia

Reportar Erro
Motociclista morreu após perder o controle de veículo, tombar e ser atropelado por um caminhão na BR-101 em IgarassuMotociclista morreu após perder o controle de veículo, tombar e ser atropelado por um caminhão na BR-101 em Igarassu - Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 32 anos morreu atropelado por um caminhão, na manhã desta quarta-feira (21), na BR-101 em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu no quilômetro 43 da rodovia, no sentido para João Pessoa. A vítima dirigia uma motocicleta e morreu na hora após perder o controle do veículo e tombar até ser atingida pelo caminhão.

A suspeita é de que a pista estava molhada devido à chuva e causou o sinistro. O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que teve o resultado normal.

Leia também

• Homem morre em estacionamento alagado de mercado em Petrolina

• Pernambuco: BRs-101, 232 e 116 terão ampliação na cobertura de telefonia e internet móvel

• Motorista de caminhão envolvido em colisão com ônibus não havia consumido bebida alcoólica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Pernambuco foram até o local do acidente e a via precisou ser interditada até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML).

Motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que teve resultado normal após acidente que matou motociclista na BR-101 em Igarassu | Foto: PRF/Divulgação

O IC e o IML estiveram na BR-101 e a rodovia foi totalmente liberada por volta das 11h.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter