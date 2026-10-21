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Acidente Motorista perde controle de moto e morre atropelado por caminhão em acidente na BR-101 em Igarassu Sinistro ocorreu por volta das 8h da manhã desta quarta-feira (21) no quilômetro 43 da rodovia

Um homem de 32 anos morreu atropelado por um caminhão, na manhã desta quarta-feira (21), na BR-101 em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu no quilômetro 43 da rodovia, no sentido para João Pessoa. A vítima dirigia uma motocicleta e morreu na hora após perder o controle do veículo e tombar até ser atingida pelo caminhão.



A suspeita é de que a pista estava molhada devido à chuva e causou o sinistro. O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que teve o resultado normal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil de Pernambuco foram até o local do acidente e a via precisou ser interditada até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML).

Motorista do caminhão fez o teste do bafômetro que teve resultado normal após acidente que matou motociclista na BR-101 em Igarassu | Foto: PRF/Divulgação

O IC e o IML estiveram na BR-101 e a rodovia foi totalmente liberada por volta das 11h.

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